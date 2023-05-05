Херсон, 5 мая, 2023, 06:50 — ИА Регнум. Украинские войска не рискуют высаживаться на Кинбурнскую косу в Херсонской области после провальной попытки десантирования в связи с тем, что Днепровско-Бугский лиман в этом месте широкий и находится под контролем российских вооруженных сил. Об этом 5 мая рассказал замглавы администрации Голопристанского муниципального округа, отвечающий за территорию Кинбурнской косы, Константин Тисол в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Тисол напомнил о попытке крупной высадки ВСУ осенью 2022 года, когда ВС России отбросили противника. Тогда до берега не дошла ни одна лодка, около 40% потопили российские войска, остальные развернулись. Больше подобных вылазок ВСУ не предпринимают.

По словам Тисола, сейчас ВСУ предпочитают действовать на удалении: стреляют с противоположного берега, запускают дроны.

«Явного присутствия и возможности высадиться на берегу у них нет, потому что лиман в этом месте широкий и полностью под контролем Вооруженных сил Российской Федерации», — пояснил Тисол.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг информацию о якобы высадке украинских военных на левом берегу Днепра и создании там «плацдарма».

По словам Сальдо, ВСУ намеренно распускают такие слухи, чтобы дезинформировать и деморализовать население.