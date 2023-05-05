Мэра Одессы Труханова арестовали по делу о присвоении бюджетных средств

Одесса, Украина, , 05:20 — REGNUM Мэра Одессы Геннадия Труханова 4 мая арестовали на 60 суток, обвинив в растрате более 92 млн гривен (194,6 млн руб.) при покупке здания обанкротившегося завода «Краян». При этом защита градоначальника утверждает, что взятие под стражу лишь попытка отстранить Труханова от власти.

Арест

Как сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины в соцсетях, Труханов обвиняется в растрате. Высший антикоррупционный суд заключил мэра Одессы под стражу с правом внесения залога в 13 млн гривен (27,5 млн руб.).

По данным следствия, в сентябре 2016 года Одесский городской совет купил за 185 млн гривен административное здание, ранее принадлежавшее заводу «Краян». Утверждается, что покупка совершена по завышенной цене, а все обвиняемые, включая Труханова, присвоили 92 млн гривен из бюджета, рассказало издание «Страна. ua».

В ноябре 2018 года Малиновский суд Одессы начал рассматривать дело по существу. Помимо Труханова по нему проходили вице-мэр Павел Вугельман, директор ООО «Девелопмент Элит» (продавец здания) Петр Загодыренко и ещё несколько человек.

В июле 2019 года суд оправдал всех фигурантов дела, но в феврале 2021 года Высший антикоррупционный суд отменил оправдательный приговор, а в конце апреля Труханову изменили меру пресечения с личного поручительства на залог в размере 30,8 млн гривен, который надо внести в течение пяти дней. Однако, так как мэр Одессы этого не сделал, его взяли под стражу.

Адвокат мэра Александр Лысак заявил, что основная причина ареста — это попытка отстранить Труханова от должности мэра.

«Других причин я не вижу. Почему судьи резко приняли такое решение? Вот это большой вопрос», — сказал Лысак «Стране. ua».

При этом из слов адвоката следует, что Труханов не исключает внесения залога, если суд не удовлетворит апелляцию. Юрист добавил, что пока Труханов продолжает оставаться мэром.