Вашингтон, 5 мая, 2023, 02:51 — ИА Регнум. Политику сдерживания намерены инициативно проводить США на Ближнем Востоке и защищать своих союзников. Об этом 4 мая заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в вашингтонском Институте ближневосточной политики, сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Салливан указал на уменьшение угрозы американским войскам в Сирии на сегодняшний день. При этом представитель Белого дома подчеркнул, что Вашингтон готов ответить на новые возможные вылазки противника, направленные против США.

«Мы намерены и готовы ответить, если Иран или любой другой противник будет угрожать нашему персоналу в Сирии, Ираке или где-либо еще», — отметил Салливан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Сирии осудили действия США во время их пребывания на территории республики и потребовали компенсации за причинённый ущерб. Вашингтону предъявили обвинения в разграблении природных богатств Сирии, в частности, в незаконном вывозе нефти. Власти Сирии призвали мировое сообщество положить конец этим действиям США.