Киев, 5 мая, 2023, 01:36 — ИА Регнум. Украинские военные сбили вечером 4 мая в небе над Киевом свой беспилотник Bayraktar TB2, сообщило командование воздушных сил Украины.

Ministry of Defence of Ukraine БПЛА Bayraktar TB2 ВВС Украины

Аппарат выполнял плановый полёт, но потерял управление. В сообщении поясняется, что дрон пришлось сбить, поскольку его неконтролируемое движение могло вызвать «нежелательные последствия».

Командование считает, что потеря управления произошла из-за технической неисправности аппарата.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 4 мая жители Киева заметили в небе над центром города несколько беспилотников.

На фоне этих сообщений появилась информация о стрельбе и взрывах в украинской столице. После этого в Сети опубликовали видеозапись с упавшими обломками одного из дронов. Мэр города Виталий Кличко написал о взрывах и пожаре в Соломенском районе города.

Ударные оперативно-тактические средневысотные беспилотники Bayraktar ТБ2 поставляются Украине Турцией. Глава компании Baykar Makina, производящей эти аппараты, Сельчук Байрактар в январе предупредил, что турецкая сторона при необходимости сможет применить беспилотники Bayraktar против их нынешних владельцев.

Помимо Украины, такие дроны есть у Азербайджана, Киргизии и Польши.