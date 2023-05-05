Пожар в тюменском селе Успенка локализован на площади 3 900 кв. м, от огня спасли более 1 тыс. домов

Тюмень, , 01:00 — REGNUM Пожар в селе Успенка Тюменской области локализовали на площади 3 900 кв. метров, пожарным удалось отстоять от огня более 1 000 жилых домов, сообщили в пресс-службе МЧС России 5 мая.

Пожар Pixabay.com

Отмечается, что огнём повреждены 13 жилых домов. К тушению пожара привлекли 226 человек, 56 единиц техники и 2 вертолета Ми-8. Работа по ликвидации пожара продолжается.

Согласно уточнённым данным информационного центра правительства Тюменской области, в Успенке из учреждений соцобслуживания эвакуированы 360 человек.

Кроме того, в пресс-службе УГИБДД по региону уточнили, что въезд в село с трассы закрыт.

Пожар в селе возник ранее в этот день. Огонь распространился быстро из-за сухой погоды.