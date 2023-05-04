Мелитополь, 5 мая, 2023, 00:50 — ИА Регнум. Запорожская АЭС может оказаться в зоне подтопления в случае прорыва дамбы в районе города Каменка-Днепровская, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Липунов Дмитрий Каховская ГЭС

По его словам, такой риск возник из-за критического повышения уровня воды в Каховском водохранилище.

«В случае порыва дамбы в зоне подтопления может оказаться и Запорожская АЭС… Полностью стабилизировать ситуацию позволит прекращение ВСУ обстрелов Каховской ГЭС, что находится ниже по Днепру в Херсонской области, и её ремонт», — цитирует его 5 мая РИА Новости.

Рогов добавил, что пока ситуация контролируема.

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, что рекордно высокий уровень воды в Каховском водохранилище несёт угрозу прорыва дамбы и затопления ЗАЭС.

По его словам, если дамба не выдержит, на станции будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки. Всё это создаст ядерную угрозу.

Ранее ИА REGNUM писало, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Причина — половодье и неконтролируемый сброс воды с подконтрольных украинской стороне ГЭС в Днепропетровске и Запорожье, а также обстрелы украинской стороной Каховской ГЭС, которая находится в Херсонской области.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В 2022 году перешла под контроль РФ. Киевские силы регулярно ведут обстрел станции.