Анкара, 4 мая, 2023, 23:39 — ИА Регнум. Видеозапись с кадрами нападения на Валерия Ставицкого — секретаря российской делегации, прибывшей на заседание Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре, появилась в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM

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На кадрах видно, как украинский депутат Александр Мариковский держит развернутый флаг Украины, пытаясь устроить провокацию за спиной российского делегата. Ставицкий в попытке помешать ему выхватил из рук депутата рады флаг, после чего Мариковский набросился на него с кулаками.

Депутат успел несколько раз ударить Ставицкого и отобрал у него флаг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о нападении на Валерия Ставицкого стало известно от посольства России в Турции. Инцидент произошёл в коридоре гостиницы, в которой проводилось одно из мероприятий ПАЧЭС.

Кроме того, и. о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания в ПАЧЭС Ольга Тимофеева рассказал о том, что украинские делегаты на саммите попытались сорвать выступление представителей России, но потерпели неудачу.

Она назвала действия украинской стороны цирком.