Москва, 4 мая, 2023, 23:18 — ИА Регнум. «Барыгой» назвал изымающую российские активы для помощи Украине Бельгию депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко и призвал судить должностных лиц, занимающихся изъятием этих активов. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме.

Владимир Федоренко/РИА Новости Алексей Диденко

«Европейские страны превратились в барыг, торговцев краденым. А как иначе назвать намерение бельгийских официальных лиц направить доходы с украденных российских активов в качестве помощи стране 404?» — такое заявление сделал Диденко.

Кроме того, депутат Госдумы напомнил, что Бельгия, которая пытается оправдать свою позицию с точки зрения этики, исторически является одной из самых «разбойничьих и людоедских стран Европы». Диденко указал, что именно власти Бельгии создали в Конго преступный режим, уничтожив 10 миллионов конголезцев и оставив сотни тысяч людей калеками.

Также Диденко напомнил и о «человеческих зоопарках», существовавших в Бельгии до 1950-х годов XX века, где в клетках на потеху толпе выставлялись африканские дети.

«Только последние десятилетия Бельгия изображала «цивилизованное общество», но, видимо, совершенно изнемогла от такой непосильной нагрузки», — добавил депутат.

В качестве ответной меры на действия бельгийских властей Диденко предложил понизить уровень дипотношений до уровня посланника либо ещё ниже. Кроме того, депутат Госдумы указал, что Следственный комитет обязан завести уголовные дела на всех причастных к хищению российских активов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил бельгийский премьер-министр Александер Де Кроо, Бельгия получила 200 млн евро в качестве доходов от замороженных российских активов и намерена направить все средства на оказание помощи Киеву.