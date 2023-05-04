Мелитополь, 4 мая, 2023, 22:40 — ИА Регнум. Рекордно высокий уровень воды в Каховском водохранилище несёт угрозу прорыва дамбы и затопления Запорожской АЭС, сообщил 4 мая советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

РИА Новости Запорожская АЭС

«Прорыв этой дамбы представляет собой угрозу и для Энергодара, и для Запорожской АЭС. На станции будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки», — приводит его слова ТАСС.

Карчаа отметил, что такое развитие событий создаст функциональные проблемы для эксплуатации АЭС, а также риски для ядерной безопасности.

Ранее стало известно, что уровень воды в Каховском водохранилище у Запорожской АЭС практически достиг критической отметки. По данным СМИ, украинская сторона открыла шлюзы в Днепропетровске и городе Запорожье, а на Каховской ГЭС Вооружённые силы Украины (ВСУ) не дают регулировать сброс воды. Одна из задвижек вышла из строя из-за обстрелов, ещё три также не работают.