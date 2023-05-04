Киев, 4 мая, 2023, 20:22 — ИА Регнум. В Киеве слышны звуки взрыва, сообщило издание «Страна. ua» 4 мая в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА «Герань 2»

«Сообщают о звуках взрывов в Киеве», — говорится в сообщении издания.

Киевская городская администрация, комментируя происходящее в телеграм-канале, упомянула о работе ПВО.

Очевидцы сообщили о дронах над центром города.

При этом ранее сначала в Киевской области, а затем в самой украинской столице объявили воздушную тревогу.

В ночь с 3 на 4 мая, по данным украинских СМИ, в Киеве и Одессе прогремела серия взрывов. Воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 мая взрыв в результате «прилёта» прогремел на военном заводе «Арсенал» — одном из ведущих предприятий оптико-механической и оптико-электронной промышленности страны, входящем в перечень стратегических предприятий.