Киев, 4 мая, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Минувшей ночью в Киеве прогремел сильный взрыв. Как сообщили очевидцы, прилёт, по предварительным данным, зафиксировали по военному заводу «Арсенал».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Один взрыв был очень сильный… сигнализация ревела. Прилёт был, предварительно, по «Арсеналу», завод очень много территории занимает», — рассказал ТАСС один из очевидцев, отметив, что прилёты были позднее двух часов ночи.

Расположенный в Киеве завод «Арсенал» — государственное предприятия военно-промышленного комплекса Украины, являющееся одним из ведущих предприятий оптико-механической и оптико-электронной промышленности страны, а также входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение.

В ночь с 3 на 4 мая, по данным украинских СМИ, в Киеве и Одессе прогремела серия взрывов. Воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины.