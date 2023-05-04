Москва, , 17:06 — REGNUM Мировая экономика, хотя и не разваливается, но уже покрылась сетью трещин, из-за чего нервничают и в США, и в Китае. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил научный руководитель Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Так он прокомментировал опасения директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой по поводу рисков раскола мира на враждующие экономические блоки.

Земной шар

«Ситуация действительно очень тревожная, — согласился Ильинский. — Структурные противоречия накапливались в течение десятилетий. Но здесь есть два возможных принципиальных подхода. С одной стороны, это попытаться всеми силами сохранить нынешний мирохозяйственный уклад. И «Большая семёрка» пытается сделать это. Но весь вопрос в том, что эти попытки обходятся всё дороже. С другой стороны, есть успехи китайской экономики, которая по ВВП по паритету покупательной способности достигла уровня США уже в 2018 году. И вроде бы казалось, что Китаю стоит попытаться изменить этот миропорядок. Но сегодняшняя Поднебесная сильно интегрирована в мировую экономическую систему. Основные рынки, на которые ориентируется КНР, — это Европейский союз и США. И естественно, что любые резкие действия Китая могут очень негативно сказаться на положении его собственной экономики. Точнее на её экспортных возможностях».

При этом Ильинский обратил внимание на то, что каждая смена мирового гегемона всегда сопровождалась большими войнами.

«Это было тогда, когда гегемония переходила от португальцев к испанцам, от испанцев к голландцам, от голландцев к англичанам. А взрывы атомных бом в Хиросиме и Нагасаки можно истолковать как сигналы США, направленные Великобритании, как заявка на глобальную гегемонию. И сейчас мы снова приближаемся к смене гегемона, — сказал он. — Сказать, что мир расколется на враждующие экономические блоки, нельзя. Хотя сигналы есть. Мы видим реакцию многих стран, которые занимают осторожную позицию и боятся последствий. Правильнее было бы сказать, что глобальная экономика не раскалывается, а трескается. Вся конструкция поражена сетью трещин».

По его словам, весь вопрос в том, насколько США готовы взять на себя ремонт глобальной системы и нести бремя мирового экономического жандарма.

«Ну а Китай находится в ситуации, когда фарфоровая чаша мирового хозяйства потрескалась, но разбить её жалко, так как много сил ушло на её создание. И непонятно, что предлагается в качестве альтернативы», — подытожил Ильинский.

Напомним, что, по мнению Георгиевой, опасность раскола глобализированной экономики на враждующие блоки усиливается и если это всё-таки случится, то окажется вредным для всех. Как заметила Георгиева, нынешняя ситуация выглядит как опасный момент в истории. Также отметим, что ранее Георгиева констатировала, что в мире наблюдается постепенный отказ от использования доллара США, что вызывает озабоченность МВФ, ибо пока альтернативы американской валюте нет.