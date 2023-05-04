Киев, 4 мая, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью молдавскому телеканалу TV8 подтвердил, что украинские власти держат у границ Приднестровья подразделения Вооружённых сил Украины.

Ameer Al-Mohammedawi/dpa/picture-alliance/ТАСС Дмитрий Кулеба

«Безусловно, Приднестровье на нашем юго-западном фланге — это риск, который заставляет нас направлять силы на данный участок границы для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией», — сказал Кулеба.

Также глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ВСУ не планируют предпринимать каких-либо действий в отношении Приднестровья. «Мы уважаем Молдову и выбор вашего народа. Вы в праве сами решать, как вам развивать свою страну», — добавил Кулеба.

Ранее появилась информация, что украинские войска стягивают в сторону Приднестровской Молдавской Республики железнодорожные составы с боевой техникой, артиллерийскими установками и большим количеством боеприпасов с целью подготовки провокации против соседнего государства.