Донецк, , 11:27 — REGNUM Российские военные в течение десяти прошедших дней взяли в плен около 20 военнослужащих Вооружённых сил Украины на донецком направлении. Об этом в четверг, 4 мая, в беседе с агентством ТАСС заявил представитель силовых ведомств ДНР.

Пленные ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«С 23 апреля в плен сдались порядка 20 украинских военнослужащих», — рассказал собеседник агентства, отметив, что в числе сдавшихся преимущественно насильно мобилизованные жители Украины, которые были отправлены в зону боевых действий без должной военной подготовки.

Ранее глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе совещания с командованием армии заявил, что в апреле Вооружённые силы Украины в результате боевых действий в зоне специальной военной операции потеряли свыше 15 тысяч человек.

В конце апреля в результате переговоров из украинского плена были возвращены 40 российских военнослужащих. Как отметили в Минобороны РФ, освобождённые военные в ближайшее время пройдут курсы лечения и реабилитации.