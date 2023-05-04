Журналист из США Гринвальд со скепсисом отнёсся к версии о причастности России к атаке на Кремль

Вашингтон, , 06:33 — REGNUM Версия о причастности России к атаке дронов на Кремль не вызвала доверия у американского журналиста Гленна Гринвальда, сотрудничавшего с разоблачителем спецслужб США Эдвардом Сноуденом. Об этом журналист написал 3 мая в своём Twitter.

Кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

Гринвальд опубликовал скриншот сообщения газеты Wall Street Journal, где утверждается, что Москва сама является одной из сторон, ответственных за инцидент с атакой дронов.

«Западная пресса ранее распространяла смехотворное утверждение, что Россия взорвала свой собственный трубопровод. Теперь они предполагают, что Кремль мог сам себя атаковать», — прокомментировал Гринвальд утверждение американского издания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил руководитель комитета Госдумы по международным делам и глава ЛДПР Леонид Слуцкий, президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский, а также лидеры стран, поддерживающих Киев, должны ответить за попытку атаки беспилотных летательных аппаратов на Кремль.