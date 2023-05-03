Липецк, 3 мая, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Проведение парада Победы в Липецке отменено из-за возможности провокаций во время массовых торжественных и мемориальных мероприятий. Об этом 3 мая сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своём Telegram-канале.

Даниил Шведов ИА REGNUM Парад Победы

«Друзья, сегодня на заседании оперативного штаба при участии руководителей силовых структур было принято непростое решение. Мы вынужденно отменяем парады Победы 9 Мая в Липецке и Ельце», — написал он.

Глава региона уточнил, что у силовиков имеется информация о возможных провокациях в День Победы во время проведения в регионах массовых торжественных и мемориальных мероприятий.

«Мы не боимся, не поднимаем руки. Никакая неонацистская сволочь не сможет омрачить День Великой Победы. Но и рисковать людьми мы не имеем права. Всем понятно, что парады проходят на строго определённых площадях в строго определённое время», — пояснил Артамонов.

Он подчеркнул, что такое решение не означает, что праздник в городе не будут отмечать. И в парках, и скверах состоятся небольшие праздничные мероприятия, которые позволят максимально рассредоточить людей и не допустить их массового скопления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на попытку Украины нанести удар беспилотниками по Кремлю, отменять парад Победы на Красной площади не планируется. Он подчеркнул, что глава государства Владимир Путин будет принимать участие в этом торжественном мероприятии.