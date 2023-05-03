Ватикан, 3 мая, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Канадского адвоката Джона Данлэпа избрали новым великим магистром Мальтийского ордена, сообщило 3 мая итальянское информагентство ANSA en Vatican.

Willtron Мальтийский дворец. Рим

Отмечается, что 66-летний канадец Данлэп стал первым рыцарем из-за рубежа, избранным главой Мальтийского ордена.

Его предшественник Марко Луццаго скончался в возрасте 72 лет 7 июня 2022 года. Через неделю, 15 июня, Данлэпа назначили местоблюстителем великого магистра — временным главой ордена.

Данлэп вступил в Мальтийский орден в 1996 году, в 1997-м стал юрисконсультом постоянной миссии Святого Престола при ООН.

Католическая религиозная организация Мальтийские орден — субъект международного права, имеющий дипломатические отношения с другими государствами.

В 2017 году в отставку ушёл великий магистр Мэтью Фестинг, после чего в организации начались реформы. По поводу реформ папа Римский Франциск заявил, что они должны привести к повышению роли простых братьев в управлении орденом.