Чита, 3 мая, 2023, 14:19 — ИА Регнум. В Сретенском районе Забайкалья 3 мая вертолёт Ми-2 не вышел на контрольную связь в запланированное время. Об этом 3 мая сообщил глава района Алексей Закурдаев.

Александр Погожев ИА REGNUM Вертолёты Ми-2

«Есть информация, что в 18:00 [12:00 мск] борт не вышел на контрольную связь», — привёл его слова ТАСС.

Уточняется, что в пресс-службе краевого МЧС пзаявили, что выясняют подробности инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля частный легкомоторный самолёт Cessna-172 М совершил жёсткую посадку в районе городского аэропорта в Новосибирске. Экипаж в результате произошедшего не пострадал.