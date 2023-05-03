Брюссель, 3 мая, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Засуха и связанные с нею конфликты за доступ к водным ресурсам угрожают Европе. Об этом 3 мая написало европейское издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Вода

По данным издания, обслуживавший миллионы жителей испанской Каталонии резервуар истощается, во Франции наблюдаются столкновения из-за нехватки воды в нескольких деревнях, а уровень крупнейшей итальянской реки такой же низкий, как и в 2022 году.

«Тем временем управление водой и решение о том, кто получит к ней доступ, превращается в политическую проблему на всем континенте», — говорится в публикации.

В статье также приводится исследование «TU Graz» на основе анализа данных со спутников, подтверждающее, что Европа уже с 2018 года страдает от засухи.

«Повышение температуры затрудняет восстановление после этого дефицита, в результате чего континент застревает в опасном цикле, когда доступ к воде становится всё более ненадёжным», — уточняется в материале.

Также указывается, что опрошенные изданием эксперты считают, что для того, чтобы вырваться из «порочного круга», при котором каждый год начинается с серьёзной нехватки подземных вод, Европе нужно почти десть лет с выпадением большого количества осадков.

В то же время, по прогнозу метеорологической службы Германии, на протяжении ближайшего десятилетия количество осадков в Европе будет в основном снижаться, а возникающий дефицит водных ресурсов может закономерно стать причиной политических проблем и конфликтов.

«На юге Германии количество судебных споров по поводу воды за последние два десятилетия удвоилось. А во Франции напряженность между экологами и фермерами из-за строительства водохранилищ в прошлом месяце спровоцировала ожесточённые столкновения», — поясняется в статье.

Как передавало ИА REGNUM, 1 сентября стало известно, что реки Европы пересыхают после продолжительного периода чрезвычайно жаркой погоды. Это усилило опасения по поводу производства продовольствия и энергии на фоне стремительно растущих цен.