Симферополь, 3 мая, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Новые объекты олигархов с Украины в Крыму попадут под национализацию, работа по выявлению таких объектов продолжается. Об этом 3 мая рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

Алексей Мальгавко/РИА Новости Севастополь

«Сейчас проводится большая работа над очень большими пакетами такого имущества», — приводит его слова РИА Новости.

Константинов отметил, что власти Крыма не могут предварительно сообщить, какие объекты попали в этот список, так как, узнав про их планы, украинские олигархи активизируются, пытаясь вывести прибыль.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Владимир Константинов заявил, что руководство Крыма собирается решить вопрос о национализации крымских активов депутатов Верховной рады. Он уточнил, что украинские депутаты, чтобы после воссоединения Крыма с Россией не потерять имущество, перерегистрировали его на родственников и доверенных лиц.