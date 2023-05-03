Росстат: в России за 2022 год доля малоимущих снизилась до 9,8%

Москва, , 06:43 — REGNUM По итогам 2022 года за чертой бедности находилось 14,3 млн жителей России, что составляет 9,8% населения, следует из данных Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом пишет журнал Forbes. Отмечается, в марте 2023 года Росстат публиковал предварительную оценку по доле малоимущих в стране.

Первоначальная цифра была на 1 млн человек больше. С 1992 года показатель не опускался ниже 10%. Таким образом, в 2022 году РФ достигла исторического минимума по числу малоимущих граждан.

Кроме того, в прошлом году в России сократилась и дифференциация граждан по уровню доходов — до 13,8 раза. В 2021 году этот разброс достигал 15,2 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля российский президент Владимир Путин заявил, что уровень реальной зарплаты в целом по России должен увеличиться на 3–5%, а размер реальных располагаемых — на 2–3%.