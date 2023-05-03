В Артёмовске погибли два гражданина Канады, воевавшие в составе ВСУ

Донецк, , 06:35 — REGNUM Два гражданина Канады, воевавшие на стороне украинских войск, погибли во время боестолкновений в Артёмовске (Бахмуте). Об этом 2 мая сообщил телеканал CTV.

Наёмники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным телеканала, 21-летний Коул Зеленко из города Сент-Катаринс в провинции Онтарио и 27-летний Кайл Портер из города Калгари в провинции Альберта служили в составе 92-й механизированной бригады ВСУ и были единственными гражданами Канады в своём подразделении.

Уточняется, что Зеленко и Портер погибли в результате артобстрела. Незадолго до гибели Портер назвал происходящее под Артёмовском «мясорубкой», от которой он не ждёт ничего хорошего.

МИД Канады пока не подтвердил поступившую информацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские войска уничтожили за сутки на донецком направлении до 290 украинских военных и наёмников.