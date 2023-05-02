Защита просит отменить пожизненное заключение устроившего стрельбу в школе в Казани

Казань, , 21:47 — REGNUM Адвокат устроившего стрельбу в школе в Казани Ильназа Галявиева подал апелляцию на приговор о пожизненном заключении, сообщили ТАСС 2 мая в пресс-службе Верховного суда Татарстана.

Ильназ Галявиев перед совершением массового убийства

«Защитник просит отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение», — сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства также пояснил, что рассмотрение дела пройдёт в четвертом апелляционном суде в Нижнем Новгороде. Пприговор также обжалует одна потерпевшая, которая намерена оспорить сумму иска.

Галявиев признан виновным по пяти статьям: «Убийство», «Покушение на убийство», «Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ», «Незаконное изготовление взрывных устройств» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая 2021 года Галявиев пришёл в гимназию №175 в Казани с охотничьим ружьём и взрывным устройством. Его обвиняют в убийстве девяти человек. Семеро из погибших были несовершеннолетними. Здоровью ещё 139 человек был причинён тяжкий вред. Потерпевшими в результате его действий были признаны более 600 человек, в том числе малолетние. Следствие установило, что злоумышленник подражал неформальным представителям одной из деструктивных субкультур. Вину он полностью признал и раскаялся в содеянном.

Обвиняемый в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев попросил суд 10 апреля 2023 года не включать в приговор отбывание части срока в тюрьме. В ходе прений прокурор Татарстана предложил суду назначить фигуранту наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а потом — в исправительной колонии особого режима. Отмечается, что в ходе прений в Верховном суде Татарстана обвиняемый также попросил прощения у потерпевших.