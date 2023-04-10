Устроивший стрельбу в школе в Казани Галявиев попросил не отправлять его в тюрьму

Казань, , 15:08 — REGNUM Обвиняемый в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев попросил суд не включать в приговор отбывание части срока в тюрьме. Об этом 10 апреля сообщает РИА Новости.

Сотрудники полиции у гимназии № 175 © Максим Богодвид/РИА Новости

В ходе прений прокурор Татарстана Илдус Нафиков предложил суду назначить фигуранту наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а потом — в исправительной колонии особого режима.

Обвиняемый попросил убрать из запрошенного приговора пять лет тюрьмы.

«Прошу убрать из запрошенного приговора пять лет тюрьмы, так как у меня и так пожизненное. Тогда не имело смысла идти навстречу следствию», — приводит агентство его слова.

Отмечается, что в ходе прений в Верховном суде Татарстана обвиняемый также попросил прощения у потерпевших.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая 2021 года обвиняемый пришёл в гимназию №175 в Казани с охотничьим ружьём и взрывным устройством. Галявиева обвиняют в убийстве девяти человек. Семеро из погибших были несовершеннолетними. Здоровью ещё 139 человек был причинён тяжкий вред. Потерпевшими в результате его действий были признаны более 600 человек, в том числе малолетние. Следствие установило, что злоумышленник подражал неформальным представителям одной из деструктивных субкультур. Вину он полностью признал и раскаялся в содеянном.