Тегеран, 2 мая, 2023, 21:42 — ИА Регнум. На военном объекте Корпуса стражей исламской революции (КСИР), являющемся элитным вооружённым формированием Ирана, прогремел взрыв в городе Дамган на севере страны. Об этом 2 мая сообщило частное иранское агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По информации журналистов, причиной взрыва стал несчастный случай при перевозке боеприпасов. Причину инцидента устанавливают. Данных о пострадавших и погибших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в Центральном командовании США сообщили, что военно-морские силы КСИР задержали в Оманском заливе нефтяной танкер, который шёл под флагом Маршалловых Островов. В Тегеране подтвердили задержание и объяснили его тем, что танкер врезался в иранский корабль, из-за чего погибли два члена экипажа.