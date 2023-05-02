Киев, 2 мая, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Пресс-секретарь командования сил территориальной обороны вооружённых сил Украины войск Денис Зелинский опроверг сообщение о гибели командующего силами теробороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцюры.

armyinform.com. ua. Генерал-майор Игорь Танцюра

«Мы официально опровергаем эти утверждения», — сказал Зелинский 2 мая изданию «Суспильне».

Он не сказал, где находится Танцюра и почему лично не выступил с опровержением.

Ранее о возможной гибели сообщила пресс-служба Евгения Пригожина. Он заявил, что российские артиллеристы уничтожили под Артёмовском бронированный автомобиль, в котором предположительно был Танцюра. Эту информацию уточняют.