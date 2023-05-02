Одесса, Украина, 2 мая, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Жители Одессы возлагают цветы к Дому профсоюзов в память о трагедии 2 мая 2014 года, сообщило местное издание «Думская».

Антон Круглов/РИА Новости Цветы на окне в память о погибших 2 мая в Доме профсоюзов в Одессе

Тогда в результате устроенного радикалами поджога погибли 48 человек.

По информации издания, людей собралось немного, так как действует пропускной режим. Желающих пропускают по одному после проверки документов. Вход для возложения цветов организован на конечной остановке трамвая. На месте дежурят сотрудники правоохранительных органов. В центре Одессы также дежурят усиленные наряды полиции.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы напали на палаточный городок на Куликовом поле, где жители собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придание русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. По официальным данным МВД Украины, в результате трагедии погибли 48 человек, более 240 получили ранения. Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников «антимайдана». Все, кого удалось изначально задержать, были оправданы.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что российские военные воюют в зоне спецоперации в том числе и за то, чтобы события, подобные трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, больше никогда не повторились. Он сравнил действия радикалов с преступлениями бандеровцев в белорусской Хатыни во время Великой Отечественной войны и подчеркнул, что украинские власти ликовали, глядя на эти жуткие кадры, а Донбасс — скорбел.

Врио главы ДНР Денис Пушилин также заявил, что украинские власти через девять лет после трагедии в Доме профсоюзов продолжают совершать преступления, убивая мирных жителей в угоду странам Запада. Он добавил, что Донбасс всегда будет помнить погибших от рук украинских радикальных националистов в одесском Доме профсоюзов.

Позднее глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что имена убивавших мирных граждан в Доме профсоюзов Одессы 2 мая 2014 года известны, и возмездие за гибель мирных жителей во время той трагедии обязательно настанет. А глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал освободить Одессу от нацистской оккупации, так как только в этом случае можно будет установить виновников и подлинное количество жертв в одесском Доме профсоюзов.