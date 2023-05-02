Александр Васильев заявил, что российская мода обеднела после смерти Юдашкина и Зайцева

Москва, , 13:42 — REGNUM Российская мода сильно обеднела после того, как скончались два её великих мэтра — Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 мая заявил историк моды, искусствовед Александр Васильев.

Валентин Юдашкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мне очень грустно. Один за другим подряд ушли от нас два великих мэтра российской моды. Патриарх — это, конечно, Вячеслав Михайлович Зайцев, и через два дня Валентин Абрамович Юдашкин. Оба были очень знаменитыми, долго работали в моде и прославляли Россию настолько, насколько это было для них возможно, — сказал Васильев. — Юдашкин, с которым я был хорошо знаком, был человеком особенным. Он был гламурным максималистом. Он всегда видел в женщине стройную талию — почти все модели были с корсетом, роскошь, блеск и тот самый гламур. Особенно он был популярен в 1990-е годы. Много показывал в Париже, Милане и Нью-Йорке. Он создавал духи, он оформлял спектакли. У него был яркий дар к краскам и тканям».

Как подчеркнул Васильев, Юдашкин видел женщину прекраснее, чем мужчину.

«Потому что больше творил именно для них. Он несколько раз был в программе «Модный приговор» судьёй и заменял меня в нескольких программах. И мне очень лестно, что я делил с ним это кресло, в котором просидел 13 с половиной лет. Российская мода сильно обеднела. Осталось мало деятельных дизайнеров», — посетовал Васильев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, модельер Валентин Юдашкин скончался 2 мая в результате онкологического заболевания, которое диагностировали у него в 2016 году. В 2022 году модельер в одном из интервью рассказал, как он борется со смертельной болезнью, заверив, что продолжает сохранять оптимизм, несмотря на рак пищевода.

«Я стал радоваться тому, что есть. У меня нет огромных планов, я не живу на десятилетия, как раньше. Живу короткими отрезками, насколько по здоровью могу распланировать», — признался тогда Юдашкин.