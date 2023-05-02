Киев, 2 мая, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Заявления Киева о грядущем контрнаступлении Вооружённых сил Украины являются одним из орудий психологического воздействия украинской стороны на российскую армию, заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пропаганда Украины

«Эти заявления рассчитаны на публику слушающую, читающую. Уже сложилась мифологема, которая призвана убедить людей, что контрнаступление начнётся не сегодня-завтра, что оно будет страшным, мощным», — приводит Ura.ru слова собеседника.

Литовкин добавил, что военнослужащие ВС России не читают подобные заявления, так как заняты исполнением своих обязанностей в зоне проведения специальной военной операции.

По словам военного эксперта, многократные заявления Украины о контрнаступлении могут свидетельствовать о неготовности и опасениях ВСУ по поводу проведения подобной полномасштабной операции.

«Они не готовы к наступлению. У них не хватает боевой техники для этого, солдат, снарядов. И главное, что у них не хватает решающих видов вооружения. Например, авиации», — резюмировал Литовкин.

Накануне глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские войска выходят на «финишную прямую» перед контрнаступлением. Он отметил, что точное решение о времени и месте проведения операции будет принято генеральным штабом и главнокомандующим ВСУ.