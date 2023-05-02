Тель-Авив, Израиль, 2 мая, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Три ракеты выпустили палестинские радикалы по территории Израиля из сектора Газа. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

NASA Сектор Газа

В заявлении уточняется, что ракеты упали в незаселённой местности. Израильские военные уточнили, что ракеты — перехватчики систем ПВО не запускались.

Отмечается, что перед пуском ракет из сектора Газа на юге Израиля, в кибуце Саад сработали сирены воздушной тревоги.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВВС Израиля атаковали окрестности сирийского города Алеппо. В результате ракетной атаки погиб сирийский военнослужащий, ещё семеро пострадали. Была приостановлена работа международного аэропорта Нейраб.