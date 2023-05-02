Тирасполь, 2 мая, 2023, 06:58 — ИА Регнум. Российские миротворцы останутся на территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) даже если Молдавия выйдет из соглашения о мирном урегулировании приднестровского конфликта, заявил глава министерства иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев в интервью «Известиям».

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

Так он оценил призывы Кишинёва заменить миротворческий контингент на гражданских наблюдателей. Глава ведомства подчеркнул, что для приднестровской стороны нет никакого другого варианта, кроме того, как продолжать обеспечивать мир и безопасность в ПМР в рамках уже действующих механизмов.

Игнатьев также напомнил, что мирное население Приднестровья составляет полмиллиона человек, включая почти 250 граждан России. Он подчеркнул, что все жители республики требуют от властей защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля председатель Верховного совета Приднестровья Александр Коршунов заявил, что миротворческая операция в ПМР, которая проводится под эгидой России, является фундаментом всей существующей системы стабильности в регионе.