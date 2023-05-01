Вашингтон, 2 мая, 2023, 01:38 — ИА Регнум. Американское министерство финансов уже к 1 июня может потерять возможность полностью обслуживать государственный долг США, если Конгресс Соединённых Штатов не расширит лимиты заимствований, говорится в письме главы ведомства Джанет Йеллен, адресованном членам законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Ранее Палата представителей американского парламента приняла законопроект о повышении потолка госдолга на $1,5 трлн и уменьшении расходов на $4,5 трлн.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля бюджетное управление Конгресса США выпустило доклад, в котором отмечалось, что в июле–сентябре 2023 года экономику Соединённых Штатов ждёт дефолт, если не будет пересмотрен лимит государственного долга страны.

12 апреля Международный валютный фонд (МВФ) представил доклад, в котором было сказано, что размер американского госдолга продолжит расти и в течение 2023 года превысит ВВП страны на 22,2%.