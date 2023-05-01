София, 1 мая, 2023, 20:47 — ИА Регнум. Еще одно взрывное устройство обнаружили на пути следования кортежа, в котором должен был находиться генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев, сообщил телеканал БНТ.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Иван Гешев.

Согласно полученной информации, вторую бомбу заложили на маршруте, по которому кортеж главного прокурора должен был двигаться на пути в Турцию.

Прокуратура города Софии в связи с инцидентом возбудила уголовное дело о терроризме.

Как сообщало 1 мая ИА REGNUM, взрыв прогремел на пути следования кортежа, в котором находился генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев. Инцидент произошёл около 11:45 на пути следования кортежа из Софии на участке автодороги между городом Самоковым и селом Ковачевци. При взрыве никто не пострадал. На месте происшествия работают правоохранители. Взрывное устройство взорвалось перед автомобилем из кортежа, при этом генпрокурор находился в одной из машин.