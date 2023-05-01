На пути следования кортежа главного прокурора Болгарии нашли вторую бомбу
БНТ: на пути кортежа главного прокурора Болгарии Ивана Гешева нашли вторую бомбу
София, 1 мая, 2023, 20:47 — ИА Регнум. Еще одно взрывное устройство обнаружили на пути следования кортежа, в котором должен был находиться генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев, сообщил телеканал БНТ.
Согласно полученной информации, вторую бомбу заложили на маршруте, по которому кортеж главного прокурора должен был двигаться на пути в Турцию.
Прокуратура города Софии в связи с инцидентом возбудила уголовное дело о терроризме.
Как сообщало 1 мая ИА REGNUM, взрыв прогремел на пути следования кортежа, в котором находился генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев. Инцидент произошёл около 11:45 на пути следования кортежа из Софии на участке автодороги между городом Самоковым и селом Ковачевци. При взрыве никто не пострадал. На месте происшествия работают правоохранители. Взрывное устройство взорвалось перед автомобилем из кортежа, при этом генпрокурор находился в одной из машин.