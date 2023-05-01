Киев, 1 мая, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские войска выходят на «финишную прямую» перед контрнаступлением. Он рассказал об этом 1 мая в эфире телемарафона.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

«Мы выходим на финишную прямую перед контрнаступлением», — сказал он.

Резников уточнил, что теперь решение будут принимать генштаб, главнокомандующий ВСУ со своей командой, которые укажут, «как, где и когда» войска начнут контрнаступление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный журналист Александр Сладков заявил, что контрнаступление ВСУ всё равно состоится, однако начать его украинская армия не сможет без концентрации войск. Он назвал одним из основных методов ослабления киевских военных удары российской армии по концентрирующемуся врагу.