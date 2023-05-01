Киев, , 14:52 — REGNUM В результате ракетного удара по территории Украины в ночь на 1 мая сетевая инфраструктуре в Херсонской и Днепропетровской областях получила серьёзные повреждения. Об этом 1 мая сообщило минэнерго Украины в Telegram-канале.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что в результате ударов не было нанесено повреждений объектам, которые генерируют электроэнергию, однако имеются существенные повреждения распределительных сетей.

«Как следствие, обесточена часть потребителей Днепра (украинское название Днепропетровска — прим. ред.) и области. Также осложнилась ситуация с электроснабжением в Херсонской области: из-за обстрела обесточены более 11 тысяч абонентов в городе Херсон и 7,1 тысячи в области», — говорится в сообщении.

Также указывается, что для полного устранения повреждений украинскому минэнерго потребуется несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что Вооружённые силы России ночью 1 мая нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В результате этого была нарушена работа предприятий по выпуску боеприпасов, вооружения и техники для ВСУ.