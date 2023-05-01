Брянск, 1 мая, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Пожар, возникший в результате схода вагонов в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта, ликвидировали. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба ОАО «Российские железные дороги».

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«В 12:30 пожар ликвидирован. На месте работают три восстановительных поезда и ремонтные бригады железнодорожников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для мониторинга экологической обстановки и ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на место происшествия отправили экологическую лабораторию МЖД и бригаду «Экоспас».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сети появились первые кадры с места подрыва железной дороги под Брянском. Они демонстрируют, что первым сошёл с путей локомотив, а за ним — ещё семь железнодорожных вагонов.

Ранее 1 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что взрывное устройство сработало на железнодорожных путях. Локомотив грузового поезда сошёл с рельсов. Инцидент произошёл на 136-м км ж/д путей Брянск — Унеча в 10:17.