Брянск, 1 мая, 2023, 12:39 — ИА Регнум. В Сети появились первые кадры с места подрыва железной дороги под Брянском. Соответствующий ролик размещен в Telegram-канале Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

На видео видно, как горит тепловоз. Кадры с места события также демонстрируют, что первым сошёл с путей локомотив, а за ним — ещё семь вагонов.

По предварительным данным, мощность взрывного устройства, которым подорвали железную дорогу Унеча — Рассуха, была не меньше 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Брянской области Александр Богомаз 1 мая рассказал, что взрывное устройство сработало на железнодорожных путях. Локомотив грузового поезда сошёл с рельсов. Инцидент произошёл на 136-м км ж/д путей Брянск — Унеча в 10:17.

Позже в РЖД пояснили, что вмешательство посторонних лиц привело к сходу локомотива и семи вагонов грузового поезда. В результате инцидента произошло возгорание локомотива. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают городские пожарные расчёты, также направлены пожарный и восстановительные поезда. Движение на участке Унеча — Рассуха приостановили, также возможны задержки пассажирских поездов Новозыбков — Москва и Климов — Москва.