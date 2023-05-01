Киев, 1 мая, 2023, 08:51 — ИА Регнум. В настоящее время в Артёмовске сложилась довольно сложная ситуация, в городе идут интенсивные бои. Об этом 1 мая заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«На бахмутском (Бахмут — украинское название Артёмовска. — Прим. ред.) направлении продолжаются интенсивные боевые действия», — приводит его слова украинское издание Military media Сenter.

Сырский уточнил, что российские военные провели множество атак для прорыва обороны позиций украинской армии на нескольких направлениях.

«Ситуация довольно сложная», — добавил командующий украинскими сухопутными войсками.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что сдача Артёмовска приведёт к обвалу фронта и откату ВСУ до западных границ. Он назвал город важным стратегическим пунктом, который Киеву нужно обязательно удержать.