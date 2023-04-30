Будапешт, 1 мая, 2023, 00:50 — ИА Регнум. О проводимой миссии для достижения мира на Украине 30 апреля рассказал журналистам по дороге из Венгрии папа Римский Франциск.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский

«Путь мира интересует всех. Я готов сделать всё, что нужно. Сейчас ведётся миссия. Пока что она непубличная, я скажу, когда она станет публичной», — заявил он.

Глава католической церкви напомнил, что ранее была отложена встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Пока контакты с российской стороной Ватикан поддерживает через главу отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Антония и посла РФ при Святом престоле Александра Авдеева, сказал понтифик.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля папа Римский Франциск отслужил мессу на площади Лайоша Кошута в центре Будапешта на площади и близлежащих улицах собралось около 50 тыс. человек. Понтифик вновь призвал к миру на Украине, отметив, что сейчас «хору мира» в мировой политике мешают отдельные «солисты войны». Политиков, которые разжигают страсти вместо того, чтобы способствовать миру, Франциск обвинил в инфантилизме и деградации.