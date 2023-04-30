Киев, 30 апреля, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Комарову сравнил противостояние с Россией с пирогом, которое необходимо «разделить» на кусочки. Видеозапись разговора опубликована на сервисе YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Противостояние — оно как тот пирог с Российской Федерацией. Мы не можем его съесть — рот порвёшь, большое государство по объёму», — заявил он, пояснив, что «беду проглотить сложно», нужно разделить конфликт на кусочки.

Как передавало ИА REGNUM, пользователи Twitter осудили Зеленского за слова о «бегстве» жителей Крыма. Президент Украины заявил в интервью скандинавским изданиям, что российские граждане якобы побегут из Крыма быстрее, чем бежали из Донбасса. Так, один из комментаторов отметил, что «скоро будет бежать» сам лидер киевского режима, но никак не российские граждане.