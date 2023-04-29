Киев, 30 апреля, 2023, 00:00 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готовит новый пакет санкций в отношении физических и юридических лиц, работающих на российский военно-промышленный комплекс.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«В скором времени наши решения будут обнародованы», — сказал Зеленский в видеообращении.

Он объявил, что следующая неделя будет «важной с точки зрения борьбы за справедливость», власть готовит несколько «мощных шагов, которые консолидируют партнёров» в борьбе с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский заявил о готовности начать наступление без поставок американских истребителей F-16. Он признал, что без западной авиации Киеву придётся тяжело: ВСУ будет терять больше солдат.