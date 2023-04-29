Daily Express: Россия может нанести удар по подводным кабелям энергоснабжения Великобритании

Лондон, , 23:43 — REGNUM Россия может принести вред Британии, повредив соединяющие страну с материком подводные линии энергоснабжения и интернет-кабели. Своё мнение об этом Daily Express выразил сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Национальная электросеть Великобритании зависит от мощных подводных кабелей. В результате саботажа возникнут перебои в подаче электроэнергии, которые парализуют страну», — предположил Менезес.

По мнению эксперта, вмешательство России приведёт к перебоям с интернетом и будет парализована вся жизнеспособность страны.

Как сообщало ИА REGNUM, заявления о том, что Россия якобы готовит диверсии на энергетических объектах в Европе, беспочвенны. Об этом 19 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.