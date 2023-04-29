Киев, 29 апреля, 2023, 20:23 — ИА Регнум. ВСУ должны начать контрнаступление до начала июльского саммита НАТО в Вильнюсе, иначе у Украины могут возникнуть проблемы с удовлетворением военных запросов западными странами, заявил 29 апреля бывший депутат Верховной рады Тарас Стецькив.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Нам придется идти вперед. Я думаю, что это должно быть до саммита в Вильнюсе, иначе нам будет сложно вести там переговоры», — сказал Стецькив в эфире телеканала NTA.

Сейчас ВСУ не хватает боеприпасов, потому что в ЕС идут очень продолжительные переговоры и согласования по поводу этих поставок, сказал экс-депутат. При этом нехватка боеприпасов может негативно сказаться на итогах наступления, что, в свою очередь, отрицательно скажется на отношении ЕС к продолжению военной поддержки Украины, добавил он.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 29 апреля заявил, что сроки анонсированного ВСУ контрнаступления сдвигаются из-за неблагоприятных погодных условий — дождя и влажной земли. Вероятно, ВСУ перенесут наступление на май 2023 года, ВС России в полной мере готовы к его отражению, отметил Рогов.

28 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не считать данное контрнаступление «решающей битвой» военного конфликта, поскольку, по его словам, для «освобождения» территорий может потребоваться два или более наступлений. В минобороны Украины, в свою очередь, заявили, что ВСУ завершают подготовку к наступлению и ждут приказа командования.