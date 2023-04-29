Баку, 29 апреля, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес победил в первой спринтерской гонке на четвёртом этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Азербайджана. Гонка проходит на городской трассе в Баку.

Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес

Спринт продлился 17 кругов. Вторым к финишу пришёл пилот «Феррари» из Монако Шарль Леклер, третьим — лидирующий в общем зачёте голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

В первую десятку также вошли Джордж Расселл («Мерседес»), Карлос Сайнс («Феррари»), Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Александер Албон («Уильямс») и Оскар Пиастри («Макларен»).

Американец Логан Сарджент из команды «Уильямс» разбил болид во время квалификации и не участвовал в спринте. Японский пилот из «Альфа Таури» Юки Цунода не справился с поворотом и выбыл до финиша.

Всего в текущем сезоне запланировано шесть спринтов. По новым правилам, спринт не является квалификацией к воскресной гонке. По итогам заезда в общем зачёте лидируют Ферстаппен (75 очков), Перес (62) и Алонсо (48).

Гонка Гран-при Азербайджана состоится в воскресенье 30 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля голландец Ферстаппен из команды «Ред Булл» победил в гонке «Формулы-1» на Гран-при Австралии.