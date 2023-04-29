Тегеран, 29 апреля, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Стабильность на Ближнем Востоке зависит от диалога и сотрудничества соседних государств, но не от присутствия там иностранных контингентов. Об этом президент Ирана Ибрагим Раиси заявил 29 апреля на пресс-конференции в Тегеране, передаёт агентство IRNA.

Zuma/TASS Ибрагим Раиси

«Мы считаем, что присутствие иностранных, и в частности американских, войск не приносит пользы региональной безопасности», — подчеркнул Раиси.

Он назвал ключом к улучшению ситуации переговоры и сотрудничество между соседями.

Ранее иранский президент встретился со своим коллегой из Ирака Абдель Латифом Рашидом, который прибыл в Тегеран с официальным визитом. Раиси заявил, что партнёрство Ирана и Ирака, носящее стратегический характер, вышло за рамки двусторонних связей и приобрело важное значение для региона и мира. Товарооборот двух стран, достигший $10 млрд в 2022 году, продолжает расти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Раиси пригрозил Израилю «жёстким ответом» вплоть до разрушения Хайфы и Тель-Авива в случае каких-либо действий против Тегерана.