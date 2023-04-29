Ташкент, 29 апреля, 2023, 14:59 — ИА Регнум. На референдуме по внесению поправок в конституцию Узбекистана впервые применят систему биометрической идентификации граждан. Об этом 29 апреля сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«На референдуме по новой конституции Узбекистана на некоторых участках в Ташкенте впервые будет использована система биометрической идентификации граждан, проголосовавших на референдуме», — заявил он.

10 марта Законодательная палата парламента Узбекистана утвердила проект конституционного закона «О Конституции Республики Узбекистан», было принято решение назначить референдум по вопросу о поправках в конституцию страны на 30 апреля.

В новой редакции конституции введена норма, в соответствии с которой наряду с постом президента страны один и тот же человек не может более двух сроков подряд занимать должности спикера председателя Сената, председателя ЦИК, Законодательной палаты, председателя Верховного суда, генерального прокурора, председателя и заместителя председателя Высшего совета судей и несколько других должностей.

Как передавало ИА REGNUM, в июне 2022 года президент республики заявил, что поправки в конституцию Узбекистана лучше предварительно вынести на референдум. Он отметил, что законодательство Узбекистана позволяет парламенту менять конституцию, но предлагает спросить мнение у граждан страны. Президент отметил, что в этом случае будет подтверждён принцип, что автором конституции является народ. В этом случае граждане республики смогут называют новую конституцию своей.