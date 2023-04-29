Кливленд, США, , 14:49 — REGNUM Пять человек погибли при стрельбе в американском городе Кливленде к северу от Хьюстона (штат Техас), передаёт 29 апреля телеканал ABC.

Полиция Техаса © Nick Wagner/XinHua/Global Look Press

По словам шерифа округа Сан-Джакито, человек, находившийся в состоянии опьянения и вооруженный штурмовой винтовкой, ворвался в частный дом и застрелил находившихся там людей.

В настоящее время ведутся поиски подозреваемого. Его связь с жертвами не установлена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате стрельбы в Дейдвилле (штат Алабама) погибли по меньшей мере четыре человека, ещё более 20 пострадали. Инцидент произошёл 15 апреля около 20:30 по местному времени в танцевальной студии, где отмечалось 16-летие подростка.