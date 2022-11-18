Ростов-на-Дону, , 21:22 — REGNUM Два человека погибли в результате обрушения башенного крана в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в донском управлении МЧС России.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

Инцидент случился вечером 18 ноября на улице Берберовской. В результате падения башенного крана смертельные травмы получили два человека — крановщик и рабочий. Они погибли до приезда бригады медиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительным работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Следователи осмотрели место происшествия. Пролить свет на причины случившегося помогут судебно-медицинские и технические экспертизы.