Минтранс РФ увеличил число авиаперевозок в Турцию в 2023 году в 1,5 раза

Москва, , 12:19 — REGNUM Россия и Турция договорились, что «Турецкие авиалинии» в летнем сезоне 2023 года увеличат число авиаперевозок до 49 рейсов в неделю, российские компании — до 720 рейсов, говорится в сообщении российского Минтранса.

Дюденский водопад. Турция, Анталья Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«В целях реализации договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией на высшем уровне, российскими авиационными властями подтверждены заявки турецких авиакомпаний на выполнение дополнительных полётов в Россию с суммарной частотой 49 рейсов в неделю», — сказано в сообщении, которое приводит ТАСС.

По данным Минтранса, число рейсов российских авиакомпаний в Турцию в летнем сезоне 2023 года увеличилось в 1,5 раза по сравнению с летом 2022 года.

«Теперь российскими авиакомпаниями запланировано выполнение более 720 рейсов в неделю по 62 маршрутам. Турецким перевозчикам согласованы заявки на выполнение регулярных полетов между Россией и Турцией по 37 маршрутам с частотой 629 рейсов в неделю в сезоне ИАТА «Лето 2023», — сказано в сообщении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 27 апреля президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил наращивание туристических связей между странами, в частности — увеличение количества авиарейсов.

Кроме того, для российских туристов в Турции разрабатывают новую платёжную систему. Об этом 28 апреля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.