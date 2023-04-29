Москва, 29 апреля, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Молодая пара россиян лишилась отпуска в Таиланде после выходки авиадебошира, сообщили ИА REGNUM источник в экстренных службах и пострадавший.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

25-летний Евгений (имя изменено) и его 22-летняя девушка Алина (имя изменено) летели в отпуск в Пхукет. Но поездка так и не состоялась, потому что молодого человека избил в самолёте пьяный пассажир. Это произошло 26 апреля на борту рейса авиакомпании «Азур», выполнявшего рейс Внуково — Пхукет. По каким-то причинам авиакомпании нужно было сменить борт, и пассажиры дожидались этой процедуры в салоне самолёта. Алина подошла к стюардессе с вопросом и уже возвращалась на своё место, когда столкнулась в проходе с пьяным мужчиной крупного телосложения. Разойтись в узком проходе им оказалось не просто, и мужчина нецензурно выругался на Алину. Евгению такое обращение с его девушкой не понравилось, он подошёл к обидчику и попросил так с ней не разговаривать, но в ответ получил несколько сильных ударов.

«Он просто без слов ударил меня головой в нос, я почувствовал, как из носа полилась кровь и сильно закружилась голова. Потом я почувствовал ещё один сильный удар по голове, но уже не видел, что произошло. Алина сказала, что этот мужик ударил меня кулаком», — рассказал пострадавший.

После случившегося дебошира сняли с рейса и все трое, включая Евгения и его девушку, оказались в отделе полиции.

«На борту рейса авиакомпании «Азур» сообщением Внуково — Пхукет 26 апреля произошёл конфликт, в ходе которого один из пассажиров нанёс 25-летнему жителю города Ульяновска удар головой об голову, а затем удар в нос кулаком. Написано заявление с просьбой привлечь данного гражданина к ответственности», — рассказал собеседник агентства.

Улететь пара так и не смогла. Молодой человек теперь испытывает проблемы со здоровьем: тошнота и сильные головные боли. Парень ходит по врачам и готовит документы для обращения в суд. Помимо здоровья, он потерял более 100 тысяч рублей на билетах.

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